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الاحتلال يزعم: نعالوة خطط لخطف مستوطن لمبادلته بأسرى

الخميس 04 أبريل 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: نعالوة خطط لخطف مستوطن لمبادلته بأسرى


رام الله / سما /

أظهرت لائحة اتهام قدمتها النيابة الإسرائيلية مؤخرا بحق أسير طفل فلسطيني، أن الشهيد أشرف نعالوة خطط لخطف مستوطن إسرائيلي لمبادلته بأسرى فلسطينيين .

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا الطفل كان على علاقة بالشهيد نعالوة والذي أبلغه قبل يوم من الهجوم أنه سينفذ العملية ويخطف مستوطنا من أجل أن يفاوض عليه للإفراج عن أسرى فلسطينيين بينهم والد الطفل وهو أسير لم يكشف عنه هويته .

واتهمت النيابة الطفل بأنه امتنع عن تقديم معلومات حول نوايا نعالوة قبل أن ينفذ هجومه في مستوطنة بركان ما أدى لمقتل مستوطنين، متهمةً إياه بمنع وقوع هجوم .

وكان الاحتلال ادعى أن الشهيد نعالوة خطط أيضا لخطف مستوطن في عملية أخرى كان يخطط لها في المكان الذي اغتيل فيه بنابلس.

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