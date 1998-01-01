ليبرمان يهاجم الاسرى: تريدون تجويع أنفسكم؟

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان على إضراب أسرى حماس في السجون الإسرائيلية المخطط له في بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قال ليبرمان عبر حسابه على "فيسبوك"، "إن الإضراب عن الطعام المزمع لأسرى حماس في السجون هو نقطة اختبار أخرى لدولة إسرائيل في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف: "عليك أن توضح للأسرى بشكل لا لبس فيه: تريدون تجويع أنفسكم؟، وتريد أن تقتلتوا أنفسكم؟، وتريدون الانتحار؟، وهذا هو خياركم؟".

وزعم أن هذا الإضراب عن الطعام لن يجلب لهم أي إنجازات، ولن تجري مفاوضات تحت التهديد، وفق قوله.