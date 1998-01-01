محافظ سلطة النقد يطلع ممثل مملكة النرويج على جهود تطوير القطاع المصرفي

رام الله / سما /

أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ممثل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هيلرستاد، على جهود سلطة النقد في تطوير العمل، والمحافظة على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الاستقرار المالي، وذلك من خلال تطبيق المعايير المصرفية العالمية ومواكبة آخر التطورات المصرفية، وعلى الخطط المستقبلية لسلطة النقد.

كما تحدث المحافظ، لدى لقائه ممثلة النروج في مدينة رام الله، اليوم الخميس، عن رؤية سلطة النقد والقطاع المصرفي للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني وتطويره عبر تشجيع وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتغلب على المعيقات والأزمات المالية التي تواجهه من خلال تضافر جهود المؤسسات المصرفية والاقتصادية والوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشاد بالعلاقة الثنائية بين ملكة النرويج وفلسطين، وبمواقف الحكومة النرويجية تجاه القضية الفلسطينية وبمبادراتها ومشاريعها التنموية في فلسطين، وأثر ذلك على تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبها أشادت هيلرستاد بالتطور اللافت لسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، وأعربت عن استعداد بلادها لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يعمل على تحقيق التنمية المالية والاقتصادية الفلسطينية.