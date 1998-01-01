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"التربية" تختتم مسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وتعلن أسماء الفائزين

الخميس 04 أبريل 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، مسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، في موسمها العاشر، وأعلنت عن أسماء الفائزين.

وتأهل للمرحلة الأخيرة من المسابقة التي تضم مشاريع لطلبة المدارس من كافة المحافظات، 68 مشروعًا، من أصل 1306. حيث تم تكريم المدارس الحاصلة على المراكز العشرة الأولى.

والمدارس الفائزة هي: مدرسة سعير الثانوية للبنات على المركز الأول، ومدرسة العيزرية الأرثوذوكسية على المركز الثاني والثالث عن مشروعين مختلفين. في حين حصلت مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين على المركز الرابع، ومدرسة النجاح الثانوية على المركز الخامس. أما مدرسة بنات عمران الأساسية المختلطة فحصلت على المركز السادس، ومدرسة قصرة الثانوية للبنين على المركز السابع، ومدرسة بنات الفوار الأساسية الأولى على المركز الثامن، وحصلت مدرسة العائشية الثانوية للبنين على المركز التاسع، وأخيرا مدرسة الشهيدة رهام دوابشة الثانوية المختلطة على المركز العاشر.

وسيمثل الفائزون الحاصلون على المراكز السبعة الأولى، دولة فلسطين في مسابقة معرض العلوم والتكنولوجيا والهندسة في أميركا الشهر المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إنه وبعد 10 أعوام متتالية على انطلاق مسابقة معرض فلسطين، تضاعفت المشاريع التي تم اعدادها في كافة المديريات والمدارس الفلسطينية، وذلك بهدف إعلاء راية العلم والمعرفة، والانتصار للعلوم والتكنولوجيا. مؤكدا أن الابداع والتميز هو سمة العلم والتعلم في فلسطين، وأن الانتقال من التعليم نحو التعلم مسيرة أخذت جهدا كبيرا من الأسرة التربوية، واليوم نحتفي بهذا الانجاز، ونقطف ثمار العمل، الذي استمر على مدار العقود الماضية.

#التربية والتعليم

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