القصة الكاملة لفيديو هالة صدقي المسيء للوسط الفني.. والفنانة ترد

القاهرة / وكالات /

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع “فيديو” ينسب للفنانة هالة صدقي، وبه بعض العبارات المسيئة للعاملين بالوسط الفني.

وعلقت الفنانة هالة صدقي، على انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً إنها نشرت “فيديو” من كواليس مسلسل تقوم به دون صوت، ولكنها فوجئت بعد ذلك بنزول صوت معه يسيء للفن والفنانين، موضحة أنه يتم الآن التوصل للشخص الذي قام بتركيب صوت مشابه لصوتها على الفيديو للإساءة للفنانين.

وأضافت “صدقي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “ten”، أنها دائما تقول إن الوسط الفني “أهلي وعائلتي”، كما أنها تُعد من الوسط الفني، فكيف تقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم.

وأشارت إلى أن هناك من يتعمد إهانة الفنانين، مضيفة: “تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقيًا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت وخلال ساعات سنتوصل إلى من ارتكب الفعل”.

فيما قالت الفنانة هالة صدقي: “ده لا طريقة كلامي ولا طريقة هزاري ولا بقول الألفاظ دي في حياتي، أنا حاولت أعرف ده اتعمل ازاي، وبلغت مباحث الإنترنت”، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة “MBC مصر”، وتابعت: “هو أنا هشتم الوسط الفني ليه، هو أنا مهندسة مثلا، ما أنا لو قولت عليهم جرابيع يبقى أنا جربوعة زيهم، الوسط الفني دول أهلي وعائلتي وبفتخر بيهم”.

وأضافت “صدقي”، أنها تعتبر الوسط الفني أسرتها وعائلتها وتفتخر بهم، وأن كل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي يعلمون ذلك جيدًا، حيث إنها تقضى وقتها مع زملائها في الوسط الفني أكثر من جلوسها مع والدتها وأسرتها، موضحة أن الحساب الخاص بها على “إنستجرام” والذي أساء للفن والوسط الفني تم اختراقه، مثلما حدث مع ابنة المستشار النائب العام الراحل هشام بركات بحسب موقع اخبارك نت .

وأكدت أن هناك شخصا خارج مصر سرق الحساب ويملك الباسوورد إلا أنها لم تغير الباسوورد حتى الآن، “أنا مش شاطرة أوي في الحاجات دي”.

وتابعت: “أنا عرفت مين الشخص ده، وليه مستقصدني بس احتفظ بالسر ده لنفسي، مش هقول عليه، ده الشخص ده قاعد مستني ومنتظر فيديو ينزل من غير صوت عشان يحط عليه أي صوت من أجل إدانتي، عمري ما أقول على الوسط الفني جرابيع ده من أنضف الأوساط، وأنا فخورة إني من الوسط ده”.