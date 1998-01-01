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حزب الشعب يرفض استقالة عضو مكتبه السياسي وليد العوض

الخميس 04 أبريل 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يرفض استقالة عضو مكتبه السياسي وليد العوض


رام الله / سما /

اكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، ان استقالة الرفيق وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لا تعكس أية أزمة داخل حزب الشعب الفلسطيني، وآليات اتخاذ قراراته، وهي استقالة تم رفضها من كافة هيئات الحزب وما هي الا سحابة صيف عابرة يجري معالجتها ومحاسبة من تسبب بها عبر تسريبات صحفية غير مسئولة لقضايا داخلية.

واكد الصالحي ان الرفيق وليد العوض سيبقى الي جانب رفاقه في حزب الشعب الفلسطيني مناضلا من اجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

واعتبر الصالحي ان مساعي اغتيال الشخصية سواء للأحزاب أو لقياداتها تستهدف إفقاد ثقة المجتمع الفلسطيني بقيادته وأحزابه الوطنية حتى يصبح من السهل تمرير قضايا مختلفة سواء على الصعيد السياسي أو المجتمعي.

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