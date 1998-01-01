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الزق: جهود صفقة التهدئة تهدف فقط لفصل غزة

الخميس 04 أبريل 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق: جهود صفقة التهدئة تهدف فقط لفصل غزة


القدس المحتلة/سما/

 قال امين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق إن هناك جهودا واضحة لإبرام صفقة بين اسرائيل وحركة حماس تحت غطاء المساعدات الانسانية وادخال التسهيلات للقطاع بهدف اقامة اقل من دولة واكثر من كيان سياسي وبالتالي فصل غزة عن الضفة.

وحذر الزق في حديث لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح الخميس، من خطورة هذا المشروع التصفوي والذي يجري خارج سياق الشرعية الفلسطينية من خلال التعامل مع كيان سياسي في قطاع غزة يرقى الى مستوى التوقيع معه على اتفاقات ما يعني ان هناك مخطط واضح لدفع غزة للانفصال عن الضفة وهناك من يتساوق مع هذا المشروع.

واكد امين سر هيئة العمل الوطني ان هذا يشكل خطورة على مجمل مسيرة نضال الشعب الفلسطيني الداعي الى اقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

وحول تصريحات نتنياهو الاخيرة حول "تسهيل" ادخال الاموال القطرية الى غزة، قال الزق ان ذلك يأتي في سياق تكريس الفصل ما بين الضفة وغزة اضافة الى تكريس الانقسام.

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