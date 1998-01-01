كيف أنسق ألوان ملابسي؟.. حلول سهلة ومبتكرة تجيب على سؤالك

وكالات / سما /

كيفية تنسيق الألوان ومزجها من الفنون التي يجهلها الكثير من الرجال، والتي تدفعهم إلى تكرار ارتداء مجموعة الألوان التقليدية المملة ربما لباقي حياتهم؛ في هذا التقرير سوف نستعرض كيفية تنسيق الألوان بالإجابة عن السؤال الأكثر تكرارًا من قبل الرجال: "ما الألوان التي يجب أن أرتديها؟" لتتمكن خلال دقائق معدودة من احتراف فن تنسيق الألوان في الملابس بما يناسب لون بشرتك.

عجلة الألوان

من أشهر الأدوات التي يتم الاستعانة بها للحصول على ألوان متناسقة ومتوازنة والتخلص من الأنماط والألوان التقليدية.

ويتكون دولاب الألوان من 3 ألوان أساسية (الأزرق والأحمر والأصفر)، والتي يتم دمجها لتظهر الألوان الثانوية (الأخضر، البرتقالي والبنفجسي).

كما يضم دولاب الألوان مجموعة الظلال وهي الألوان بعد إضافة اللون الأسود، بالإضافة لمصطلح الألوان الدافئة والتي تعبر عن الطاقة الحيوية والتي تشمل الأحمر والأصفر والبرتقالي، بالإضافة إلى الأخضر بدرجاته؛ أما الألوان الباردة فهي الأزرق والبنفسجي، بالإضافة إلى الأخضر الداكن.

عائلة الألوان

ويضم دولاب الألوان العديد من المصطلحات التي يجب تعريفها لإتقان فن تنسيق ومزج الألوان، والتي من بينها "عائلة الألوان" مثلاً والتي تضم اللون الأساسي ودرجاته مثل البستاج (الأخضر الفاتح) واللون الأساسي الأخضر.

بالإضافة إلى "مشيج الألوان"، وهي تدريجات اللون الأساسي والذي تظهر عبر إضافة اللون الأبيض إلى اللون الأساسي؛ أما "ظلال الألوان "فهي نقيض" المشيج"، والتي تظهر عبر إضافة اللون الأسود إلى اللون الأساسي لتظهر الدرجات الداكنة من اللون.

أما مصطلح "درجات الألوان" والذي يعد شائعًا للجميع فينتج عن إضافة الأبيض والأسود إلى اللون الأساسي بنسب مُعينة.

كيفية اختيار ألوان الملابس من "دولاب الألوان"

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لإتقان اختيار ألوان الملابس عبر الاستعانة بـ"دولاب الألوان" إليك بعضها:

- الاعتماد على الألوان المكملة من النظريات السهلة لتنسيق الألوان، والتي تعمد إلى اختيار لونين معاكسين لبعضهما البعض، وتتناسب هذه النظرية مع عشاق الألوان البارزة والقوية كالأزرق والأحمر مثلاً أو البنفسجي مع الأصفر.

- يحب أن لا تزيد ألوان الإطلالة الواحدة على ثلاثة ألوان، وهي اللون الأساسي والثانوي ولون آخر هو الأقل بروزًا بين السابقين؛ والذي ينصح خبراء الموضة بأن تكون من الألوان الحيادية التي تتماشى مع جميع الإطلالات.

-إذا كنت تفضل الألوان الهادئة فربما عليك اتّباع مبدأ تقسم الألوان المكملة، والذي يعتمد على الألوان الأساسية فقط، واختيار اللون المعاكس لها.

-الاعتماد على اللون الأساسي كأبرز قطع الإطلالة مقارنة بالقطع الأخرى.

- للحصول على إطلالة أنيقة وبسيطة عبر دولاب الألوان يمكن الاعتماد على مجموعة الألوان التناظرية، والتي يتم اختيارها عبر اختيار لون أساسي كالأحمر مثلاً، ثم تقوم بتخطي اللون الثاني واختيار اللون الثالث.

تنسيق ألوان الملابس للرجال

للوصول إلى الإطلالة المثالية يمكنك الاستعانة بنصائح الخبراء في تنسيق الألوان ومزجها بشكل عام. إليك بعضها

- يطبق الكثير من خبراء الموضة خدعة اللون الواحد في تنسيق الإطلالة، والذي يعتمد بشكل أساسي على الاختيار بين الألوان الحيادية التي يمكن اعتبارها القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها في جميع الإطلالات.

- تعتمد إطلالة اللون الواحد على الألوان الحيادية في القطعة الأساسية للإطلالة بدرجاتها، سواء كان القميص أو الجاكيت أو البنطال.

-من أشهر الإطلالات الأنيقة التي تعتمد على القاعدة السابقة، قطعة علوية باللون الأبيض (تيشرت أو قميص) وبنطال باللون الكاكي وسترة باللون الأخضر.

أو قطعه علوية باللون الرمادي وبنطال من اللون الزهري الغامق وسترة سوداء؛ ولعشاق اللون الأحمر يمكن تنسيق تي شيرت من اللون مع جاكت رمادي وبنطال من الجينز الأسود.

-التعامل مع الملابس المنقوشة قد يكون مربكًا بعض الشيء؛ لذلك ينصح باختيار قطع الملابس التي تحتوي على الخطوط الأفقية أو العمودية أو المتقاطعة أو النقوش ذات الأحجام الصغيرة، وذلك لسهولة تنسيقها مع جينز بلون محايد أو فتح القميص وارتداء تيشيرت أبيض أسفل منه.

-لإطلالة منقوشة أنيقة بعيدة عن المجازفة اخترْ بنطالاً بلون محايد وسترة بلون محايد وقميصًا مزركشًا بدرجات وألوان السترة؛ ويمكن ارتداء بنطال من اللون الأبيض مثلاً وتنسيقه مع جاكت أو سترة باللون الرمادي الغامق وقميص بنقوش بدرجات الرمادي.

ما هي الألوان المحايدة؟

ولتطبيق القواعد السابقة باحترافية شديدة لابد لنا من معرفة الألوان المحايدة التي تعد الملاذ الآمن للإطلالات المثالية الأنيقة وغير مملة تحت أي ظروف.

وتضم الألوان المحايدة الأسود، الأبيض، الرمادي والبني والبيج والكحلي، والتي يمكن اعتمادها بدرجاتها في إطلالة واحدة أنيقة دون أي مجازفة فلا تتردد في مزجها معًا والتخلص من ملل الألوان.