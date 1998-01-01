جامعة القدس تفتتح أول نادي فلكي لخدمة طلبتها في المسيرة التعليمية

القدس المحتلة / سما /

افتتحت جامعة القدس، وبرعاية رئيسها أ.د. عماد أبو كشك، أول نادي فلكي لخدمة طلبتها في المسيرة التعليمية، بالشراكة مع جمعية نوفا لعلوم الفلك والفضاء، وذلك لنشر المعرفة والثقافة الفلكية لطلاب الجامعة من كافة التخصصات، وتشجيعهم لدراسة هذا العلم من خلال ندوات ودورات تدريبية يقوم بها أعضاء النادي للطلبة المعنيين.

وأشاد عميد كلية العلوم في جامعة القدس د. محمد أبو الحاج بجهود القائمين على النادي الفلكي، وخاصة دائرة الفيزياء في الجامعة، ومباركاً هذا الإنجاز لصالح طلبة الجامعة، مبيناً أهمية إنشاء أندية غير تقليدية، وذات طابع علمي لا منهجي، مؤكداً أن ذلك اضافة نوعية لجامعة القدس وطلبتها، حيث يعتبر النادي الفلكي منصة هامة في الجامعة ، والتي من شأنها توسيع دائرة الريادة والإبداع للطلبة.

وأشار د. أبو الحاج إلى أن "هذا النادي يعتبر نواة لما نتوقعه ونعمل عليه بوجود مركز فلكي متخصص ومتطور في جامعة القدس"، وهذا نابع من ايمان جامعة القدس بقدرات الطلبة العلمية والابداعية النوعية، وكذلك الهيئة التدريسية والعاملين فيها.

وأوضح رئيس دائرة الفيزياء في جامعة القدس الدكتور موسى أبو طير أن النادي الفلكي سيعمل على رصد للشمس والقمر والظواهر الفلكية الاخرى، ورصد الأهلّة، مشيراً إلى تشكيل هيئة ادارية تأسيسية للنادي تحت مظلة دائرة الفيزياء.

وأضاف أن النادي سيتلقى الدعم المتواصل من جمعية نوفا، يشمل التدريب للأعضاء المؤسسين والمنتسبين، ودعمه بالمعدات المختلفة، والتي تشمل "تلسكوب الكتروني متطور، عدسات، وفلاتر، والتي تم تسليمها اليوم للنادي، وذلك بتبرع سخي من السيد محمود علي صري مدير عام شركة اخوان صري للمقاولات العامة، وذلك عن طريق الجمعية، فيما سيتم تسليم النادي أجهزة أخرى مستقبلاً.

ويهدف النادي الى تطوير وزيادة التعاون في مجال البحوث المشتركة بين الجامعة والمؤسسات العلمية، وكذلك المؤسسات المهتمة بعلم الفلك، إضافة إلى رفع وتعزيز الثقافة الفلكية وتطبيقاتها.

ويتشكل النادي من مجموعة من طلبة وطالبات الجامعة في الدائرة، ممن يسعون للمعرفة حول الفلك والفضاء، ولتعلم أسسه و مبادئه و نشر هذه الثقافة ، ويحبون كذلك روح المبادرة للعمل و والتدريب المشترك.

وقال الطالب محمد عواودة من دائرة الفيزياء وأحد أعضاء النادي، "النادي الفلكي في جامعة القدس يهدف إلى محو الأمية الفلكية وتعريف طلبة الجامعة بالأمور الأساسية لعلم الفلك، ولفت أنظارهم إلى العديد من الظواهر الفلكية، و يعمل النادي على إقامة العديد من الأنشطة كالأمسيات الفلكية والمحاضرات ذات الصلة، ونشر المعرفة اعلامياً، وتغطية الفعاليات الفلكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتكرس جامعة القدس جهودها من أجل العمل على رفع مستوى طلبتها، من خلال برامجها العلمية المختلفة التي تصب في تطوير الكفاءات بين الطلبة.

وتهتم دائرة الفيزياء في جامعة القدس برؤيتها المستقبلية، في تنشيط التفاعل العلمي مع المؤسسات العلمية والبحثية في داخل الوطن، وبالتالي فإن النادي الفلكي في الجامعة هو احدى الخطوات الهامة في هذا الإطار.