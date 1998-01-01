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ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

الخميس 04 أبريل 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن


وكالات / سما /

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها كانت تعاني من مشاكل كثيرة في بداية مسيرتها المهنية، واستطردت: "قبل ظهوري على قناة المحور، كنت مطلقة، ومعي ولد وبنت أعمارهما صغيرة، ووالدتى كانت ترفض خروجي من المنزل بسبب صدمة طلاقي".

وأضافت " سعيد " في برنامجها " صبايا " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" كنت عايزة أشتغل ممثلة ثم مذيعة ووالدتي كانت رافضة، وأصدقائي ابتعدو عني بشكل كبير، وعندما ظهرت على الشاشة كان وزني مرتفع ووصل إلى 90 كيلو، وقلت أنني وصلت للشاشة بعد عناء كبير في حياتي".

 وواصلت: "لو كنت لسة متزوجة، مكنتش هحقق حاجة في حياتي، ومكنتش هوصل للي انا فيه دلوقتي".

وأكملت: "الست المصرية تتهاون كثيرا وتتنازل عن حقوقها لتمسكها بمنزلها وأبنائها وزوجها، وهذه وجهة نظر خاطئة يجب تغييرها".

#ريهام سعيد

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