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سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته

الخميس 04 أبريل 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته


وكالات / سما /

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب أن طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد لم يحصل حتى الآن. 

وأشارت إلى ذلك في حديث خاص إلى برنامج "تراندينغ" الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقالت: أنا أحمد ما طلقنيش. أنا رافعة قضية طلاق للضرر. وأنا اللي أخدت القرار ده من 6 شهور. يعني أنا لسه ما تطلقتش
ويشار إلى أن الفنانة أعلنت تجاوز أزمة طلاقها من خلال إطلاق صفحة جديدة لها على تطبيق انستغرام .

 وقد نشرت عبرها صوراً وفيديوهات خاصة بها مع الاحتفاظ بصفحتها القديمة.

واللافت أنها لم تقم بحذف الصور التي نشرتها عليها سابقاً والتي ظهرت فيها مع سعد. كما لم تلغ متابعتها له. 

وهو ما أثار استغراب عدد كبير جداً من المتابعين.

ويذكر أن الفنانة احتفلت مؤخراً بتخطي أغنيتها الجديدة "بتستقوى" المليوني مشاهدة على"يوتيوب" في أقل من شهر.

وتتناول الأغنية قضية العنف ضد المرأة. وهي من كلمات هشام صادق وإخراج جميل المغازي.

#سمية الخشاب

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