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غموض بعد ظهور أبقار نافقة على شواطئ جزر الكناري!

الخميس 04 أبريل 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غموض بعد ظهور أبقار نافقة على شواطئ جزر الكناري!


وكالات / سما /

ظهرت 3 بقرات نافقة على شواطئ جزر الكناري خلال الأسبوع الماضي، ما أثار حيرة السياح وسكان المنطقة.

وعُثر على إحدى البقرات بالقرب من "El Medano" في جزيرة "تينيريفي"، بينما اكتُشفت بقرة أخرى قرب "Granadilla de Abona". وعثر صياد أسماك على البقرة الثالثة.

ويبدو أن جيف الأبقار تأتي من السفن التي تنقل الماشية من أمريكا الجنوبية، حيث تُرمى الحيوانات إذا نفقت أثناء العبور في المياه، وفقا للتقارير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سفينة الماشية "Polaris 2"، التي تقوم بنقل الماشية بانتظام من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا أو شمال إفريقيا، هي التي ألقت جثث الأبقار في البحر. ولكن صحيفة الإنديبندنت صرحت بأنها لم تتمكن من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وغادرت السفينة "ريو غراندي" الأرجنتين، يوم 22 مارس، حيث توجبّ عليها عبور جزر الكناري قبل وصولها إلى ميناء "Ceuta"، في 4 أبريل، وفقا لقناة "SE12 Canarias" الإخبارية.

وقال ديفيد دي فيرا، المدير العام للثروة الحيوانية في جزر الكناري، إن هذا الإجراء "محظور بموجب القانون الدولي"، كما أن البروتوكول يشدد على حرق أو التخلص من جثث الحيوانات النافقة بمجرد وصول السفينة إلى الميناء.

#أبقار #نفوق #جزر الكناري

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