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أوميغا 3 يحد من خطر الولادة المبكرة

الخميس 04 أبريل 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوميغا 3 يحد من خطر الولادة المبكرة


وكالات / سما /

تتردد الكثير من السيدات الحوامل في تناول أوميغا 3. رغم نصائح طبيبها الخاص بضرورة تناوله، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل الفوائد التي تحافظ على صحتك وصحة جنينك في رحمك نتيجة لتناولك «أوميغا 3».

الدكتورة هند محمد سلمي، استشاري النساء والتوليد، أوضحت أن مجموعة الدهون الصحية الموجودة في أوميغا 3 تلعب دوراً مهماً في وقاية الحامل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجئ خلال فترة الحمل، وهو ما يتخوف منه جميع أطباء النساء، كما يساعدها في تقليل فرصة إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة، التي تعاني منه الكثير من السيدات.

وأضافت سلمي أن من ضمن فوائد الأوميغا 3 أنه له قدرة في الحد من خطر الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية، كما يلعب دوراً كبيراً في تنمية ذكاء الطفل، فكل ما يحتاجه الجنين هو دهون صحية لتطوير المخ ونمو الخلايا العصبية الرابطة بين مختلف أعضاء الجسم، وأثبتت الكثير من الدراسات الحديثة أن تناول الحامل كميات مناسبة من أوميغا 3 يساعد الجنين على تطوير قدراته الإدراكية.

وتتابعت سلمي أنه يساعد في بناء شبكية العين لدى الجنين، كما تجعله أقل عرضة للإصابة بمرض الربو وفقدان الوزن، مما يساعد في ولادة طفل سليم جسدياً.

#أوميغا #الولادة المبكرة

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