تعرف على"ROG Phone".. أحد أفضل الهواتف في العالم

وكالات / سما /

طرحت شركة "ROG" التابعة لـ "آسوس" مؤخرا هاتفها الجديد، الذي صنف كأحد أفضل الهواتف المخصصة لعشاق الألعاب في العالم.

ويتميز هذا الهاتف بهيكله المتين المقاوم للصدمات، والمصنوع من المعدن والزجاج المقوى، والذي صمم ليعكس كل تفصيل فيه روح الإلكترونيات الحديثة المخصصة لألعاب الفيديو.

كما زود هذا الهيكل بمكبرات صوت قوية مثبتة على الواجهة الخلفية، ووضع منفذ الشحن فيه على الجانب الأيمين، لكي يتمكن المستخدم من حمل الهاتف بشكل أفقي ليلعب ويشحن الجهاز دون أن يعيقه السلك.

وأتى هذا الجهاز أيضا بملحقات خارجية عديدة، أهمها مروحة تبريد صغيرة تثبت على الواجهة الخلفية، تمنع ارتفاع درجة حرارته أثناء اللعب، وقبضات جانبية للتحكم بالألعاب.

كما زود "ROG Phone" بشاشة "AMOLED" بمقاس 6 بوصات، ومعالج "Quаlcomm Snаpdragon 845" ثماني النوى، بتردد 2.96 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية فيه، فجاءت مزدوجة بدقة (12+8) ميغابيكسل، مزودة بخاصية الضبط التلقائي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.