وصول الوحدات وبطولة القدس الدولية السادسة تنطلق الجمعة

رام الله / سما /

وصل الاربعاء قادما من العاصمة الاردنية عمان فريق الوحدات الاردني للمشاركة ببطولة القدس الدولية السادسة التي تنظمها للعام السادس على التوالي الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا على ملعب بيت حنينا الدولي وبأشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبمشاركة ستة فرق فلسطينية واردنية هي: الوحدات ، ابناء بيت حنينا ، نادي عاصمة الميلاد- بيت لحم، الفيصلي ، اكاديمية رام الله -النجوم ، الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضين "المنظم".

وعلى معبر الكرامة في اريحا كان وفد الاكاديمية الفلسطينية برئاسة فراس ابو ميالة في استقبال فريق الوحدات فيما سيصل ظهر الخميس فريق الفيصلي الاردني وتصل مدينة القدس بالتتابع باقي الفرق المشاركة.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة الاكاديمية احسان مقدادي ان البطولة ستفتتح صباح يوم الجمعة على ملعب بيت حنينا الدولي، وستتواصل على مدار يومين متتاليين "الجمعة والسبت" وسيتكون هناك فرصة لفريقي الوحدات الفيصلي لزيارة مدينة القدس وشوارعها وأزقتها وأقصاها وقيامتها، على ان يقام الحفل الختامي المركزي للبطولة مساء السبت في الساعة السابعة على مسرح جمعية الشبان المسيحية بالقدس.

جدول المباريات- الانطلاق صباح الجمعة

* المباراة الاولى- بيت حنينا- الوحدات

* المباراة الثانية: الفيصلي- اكاديمية النجوم- رام الله

* المباراة الثالثة- الوحدات- اكاديمية بيت لحم

* المباراة الرابعة: الفيصلي- الاكاديمية الفلسطينية

* المباراة الرابعة: بيت حنينا- بيت لحم

* المباراة السادسة: الاكاديمية الفلسطينية- اكاديمية رام الله

الجهات الراعية:

الراعي الذهبي شركة الاتصالات الخلوية "جوال"

شركة المشروبات الوطنية "كوكا كولا- كابي"

جوائز البطولة مقدمة من الرياضي المقدسي جمال عديلة

مؤسسة الرؤيا ومديرها العام رامي ناصر الدين

شركة الهدى للمحروقات ممثلة بمديرها العام طارق النتشة

شركة غراند فارم ممثلة بمديرها العام شادي ناصر الدين

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