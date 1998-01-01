هلال القدس ينظم بطولات القدس بكرة الطاولة للفئات العمرية

رام الله / سما /

ينظم نادي هلال القدس بطولته الاولى للبراعم بكرة الطاولة والتي ستنطلق الساعة الخامسة من مساء الخميس على طاولات نادي الهلال واهلي القدس

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها اتحاد اللعبة 39 لاعبا يمثلون سبعة أندية هي..الهلال ..اهلي القدس..القدس الرياضي..أبناء القدس..الأنصار..صورباهر..جمعية الشبان المسيحية بالقدس..

وأكد بدر مكي المشرف الرياضي للهلال..ان ناديه يسعى لتطوير وتفعيل اللعبة من خلال الاهتمام بالفئات العمرية..والنادي بصدد إقامة بطولات لفئات الاشبال والناشئين بالتعاون مع اتحاد كرة الطاولة ونادي اهلي القدس

ويشرف على البطولة مدرب هلال القدس عدلي الزربا..

حيث تقام بطولات الأشبال والناشئين بعد صلاة ظهر يوم بعد غد الجمعة