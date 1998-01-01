  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رحيل 3 لاعبين عن صفوف المجمع الإسلامي

الخميس 04 أبريل 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل 3 لاعبين عن صفوف المجمع الإسلامي


غزة / سما /

أعلن ثلاثة لاعبين رحيلهم عن صفوف المجمع الإسلامي, بعدما أخفق الفريق في الصعود لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وأكد الثلاثي إسماعيل أبو دان ومازن المدهون ونور أبو شقفة, انتهاء ارتباطهم بالمجمع الإسلامي, آملين التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

ورغم أن الثلاثي كانوا من العناصر الأساسية مع الفريق هذا الموسم (أبو دان انضم في الدور الثاني), إلا أنهم لم ينجحوا في قيادة المجمع للدرجة الأولى, عقب احتلاله المركز الثالث في دوري الثانية فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن نماء خطف بطاقة الوصول للدرجة الأولى هذا الموسم, في الوقت الذي حلّ فيه الوفاق وصيفا.

#المجمع الإسلامي

الأكثر قراءة اليوم

المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بذلك

بالصور..الاحتلال يتمكن من اعادة جثة ضابط فقدت اثاره في حرب 1982 الى "اسرائيل"

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة وهذا ما ستبحثه..

الأخبار الرئيسية

معاريف: يجب انضمام حماس لصفقة القرن ونزع سلاحها ودون ذلك تدميرها

نتنياهو: عرضنا غزة على زعماء عرب كثيرين بعد احتلالها فرفضوا ..

الشيخ : الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم وسبعة فصائل ستشارك

سفير اسرائيل بالامم المتحدة: خطة السلام الأميركية ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة ويصادر اسلحة واموال