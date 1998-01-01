رحيل 3 لاعبين عن صفوف المجمع الإسلامي

غزة / سما /

أعلن ثلاثة لاعبين رحيلهم عن صفوف المجمع الإسلامي, بعدما أخفق الفريق في الصعود لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وأكد الثلاثي إسماعيل أبو دان ومازن المدهون ونور أبو شقفة, انتهاء ارتباطهم بالمجمع الإسلامي, آملين التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

ورغم أن الثلاثي كانوا من العناصر الأساسية مع الفريق هذا الموسم (أبو دان انضم في الدور الثاني), إلا أنهم لم ينجحوا في قيادة المجمع للدرجة الأولى, عقب احتلاله المركز الثالث في دوري الثانية فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن نماء خطف بطاقة الوصول للدرجة الأولى هذا الموسم, في الوقت الذي حلّ فيه الوفاق وصيفا.