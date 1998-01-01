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السيتي ينتزع صدارة البريمرليغ من ليفربول بفوز سهل

الخميس 04 أبريل 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي ينتزع صدارة البريمرليغ من ليفربول بفوز سهل


وكالات / سما /

تمكن فريق نادي مانشستر سيتي من التغلب على ضيفه، كارديف سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.

واستضاف السيتيزنس، فريق كارديف سيتي في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكان أزرق مانشستر سيتي يطمح من خلال مباراة اليوم لاستعادة صدارة جدول الترتيب والتفوق على منافسه المباشر، ليفربول، بنقطة واحدة من خلال الوصول إلى النقطة 80، وهو ما تحقق بالفعل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 6 وساني في الدقيقة 44، وظلت النتيجة على حالها في الفترة الثانية ليخرج السيتي بنقاط المباراة الكاملة.

النجم البلجيكي دي بروين افتتح مجال التسجيل بتسديدة ولا أروع من زاوية صعبة للغاية غالطت الحارس إثيريدج، قبل أن يضيف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، ساني الهدف الثاني المذهل، حيث لعب رياض محرز كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى جابرييل جيسوس، المهاجم البرازيلي الذي هيأ الكرة بالصدر إلى ساني الذي سدد كرة قوية لا تُصد ولا تُرد على يسار حارس الضيوف.

#مانشستر سيتي

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