ريال مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي على التعاقد مع رابيو

وكالات / سما /

كشفت قناة “Canal+” الفرنسية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني قد توصلت لاتفاق شبه نهائي على التعاقد مع أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أدريان رابيو ابن 24 عامًا بالانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

ولكن في الفترة الماضية تجمّدت المفاوضات بين إدارة برشلونة واللاعب لأسباب عديدة منها طلبات والدته التي تعمل أيضًا كـ”وكيل أعماله”، بالإضافة لتعاقد البرسا مع الشاب الهولندي فرينكي دي يونج.

وأشارت القناة الفرنسية بأن أدريان رابيو قد يصبح صفقة ريال مدريد الثالثة في الصيف بعد تعاقد الريال مع إيدير ميليتاو، ورودريجو.

وأكملت القناة بأن مساء يوم الأربعاء، توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع رابيو على الانتقال للمرينجي في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وسيكون أدريان رابيو جزءًا من خطة ريال مدريد في إحياء وتجديد دماء خط وسط المرينجي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت القناة بأن إدارة ريال مدريد تتابع اللاعب عن كثب منذ فترة، وعندما علمت بفشل مفاوضات برشلونة معه، قامت بالتحدث مع رابيو بشأن إمكانية انضمامه للنادي الملكي.