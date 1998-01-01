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سولشاير يجهز لمذبحة في سوق انتقالات اليونايتد

الخميس 04 أبريل 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يجهز لمذبحة في سوق انتقالات اليونايتد


وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ستقوم ببيع عددًا كبيرًا من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الشبكة بأن إدارة مانشستر يونايتد بالإضافة للنرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر يرغبون في تجديد دماء اليونايتد بلاعبين جدد، وذلك سيحدث إذا قام النادي ببيع بعض اللاعبين.

وأوضحت الشبكة بأن إدارة مانشستر يونايتد سقوم ببيع 6 لاعبين على الأقل، حيث آخر تخلى النادي عن هذا العدد من اللاعبين كان في صيف عام 2015، عندما كان يتولى الهولندي لويس فان جال مسؤولية تدريب اليونايتد، وقام بالتخلي عن الكثير من اللاعبين أبرزهم آنخيل دي ماريا، وروبين فان بيرسي، وخافيير هيرنانديز “تشيشاريتو”.

وأضافت الشبكة بأن حتى الآن 6 لاعبين سيرحلون عن مانشستر يونايتد، الأول هو الإسباني أندير هيريرا الذي توصل لاتفاق مبدئي على الانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وبجانب أندير هيريرا، هناك أيضًا مواطنه خوان ماتا الذي سيعود للدوري الإسباني من جديد، بالإضافة إلى التشيلي أليكسيس سانشيز، والإيطالي ماتيو دارميان، والأرجنتيني ماركوس روخو، والإكوادوري أنطونيو فالنسيا.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

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