  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب غير مهتم بصيام صلاح عن التهديف

الخميس 04 أبريل 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب غير مهتم بصيام صلاح عن التهديف


وكالات / سما /

أوضح يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أن غياب هدافه المصري محمد صلاح عن التسجيل في المباريات الثماني الأخيرة، لا يشكل مصدر إزعاج للفريق أو للاعب نفسه.

في المؤتمر الخاص بمباراة ساوثهامبتون: “عندما يقول الجميع أنه لم يسجل، منذ لا أعرف عدد المباريات، فهو لا يبدو أنه يهتم، وأنا بدوري لست مهتما”.

وتابع المدرب الألماني: “نحن حتى لم نتحدث عن هذا الأمر، أعتقد لو أن المسألة واضحة سنتكلم عنها، ولكن كيف يمكن التعامل مع حالة حيث سجل خلالها 40 هدفا الموسم الماضي؟ مسيرته لم تنته”.

وأضاف: “في حال تمكن من تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، سيكون قد سجل 60 هدفا في موسمين، الأمر ليس سيئا”.

واختتم بالقول: “هذا الموسم، لا نعتمد على أهداف صلاح، حتى لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة مع بقية اللاعبين، لقد سجل 17 هدفا في الدوري، وهو رقم جيد، وتنتظرنا مباريات عدة”.

وبالرغم من غيابه عن التهديف منذ التاسع من فبراير، إلا أن الدولي المصري عرف طريق الشباك 20 مرة هذا الموسم، منها 17 هدفا في الدوري المحلي.

#يورجن كلوب #محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بذلك

بالصور..الاحتلال يتمكن من اعادة جثة ضابط فقدت اثاره في حرب 1982 الى "اسرائيل"

وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة وهذا ما ستبحثه..

هآرتس: اتصالات "حماس" و"إسرائيل" تديم الانفصال الذي تسعى إليه تل أبيب منذ سنوات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: هذا السبب يمنعنا من اعادة احتلال غزة و الحرب خيارانا الاخير على الاطلاق

الشيخ : الحكومة الجديدة خلال الاسبوع القادم وسبعة فصائل ستشارك

سفير اسرائيل بالامم المتحدة: خطة السلام الأميركية ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة ويصادر اسلحة واموال

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع