كلوب غير مهتم بصيام صلاح عن التهديف

وكالات / سما /

أوضح يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أن غياب هدافه المصري محمد صلاح عن التسجيل في المباريات الثماني الأخيرة، لا يشكل مصدر إزعاج للفريق أو للاعب نفسه.

في المؤتمر الخاص بمباراة ساوثهامبتون: “عندما يقول الجميع أنه لم يسجل، منذ لا أعرف عدد المباريات، فهو لا يبدو أنه يهتم، وأنا بدوري لست مهتما”.

وتابع المدرب الألماني: “نحن حتى لم نتحدث عن هذا الأمر، أعتقد لو أن المسألة واضحة سنتكلم عنها، ولكن كيف يمكن التعامل مع حالة حيث سجل خلالها 40 هدفا الموسم الماضي؟ مسيرته لم تنته”.

وأضاف: “في حال تمكن من تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، سيكون قد سجل 60 هدفا في موسمين، الأمر ليس سيئا”.

واختتم بالقول: “هذا الموسم، لا نعتمد على أهداف صلاح، حتى لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة مع بقية اللاعبين، لقد سجل 17 هدفا في الدوري، وهو رقم جيد، وتنتظرنا مباريات عدة”.

وبالرغم من غيابه عن التهديف منذ التاسع من فبراير، إلا أن الدولي المصري عرف طريق الشباك 20 مرة هذا الموسم، منها 17 هدفا في الدوري المحلي.