فيديو.. فالنسيا يوقظ ريال مدريد من حلمه مع زيدان بفوز مستحق

وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد هزيمة مستحقة من مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الميستايا في قمة الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل المدرب زين الدين زيدان إجراء تغييرات في التشكيلة من مباراة لأخرى، حيث أقحم معظم الأساسيين في لقاء اليوم، وأبقى جاريث بيل وإيسكو على مقاعد البدلاء.

ولم تشهد النصف ساعة الأولى من عمر المباراة أي مبادرات هجومية من الجانبين، مع تحكم كبير لريال مدريد بالكرة، لكن دون خلق أي خطورة على مرمى الخفافيش.

واستغل فالنسيا الهجمات المرتدة السريعة بعد انقضاء أول نصف ساعة، ونجح في إدراك الهدف الأول عن طريق البرتغالي جونزالو جوديش عند الدقيقة 35 عبر تسديدة ماكرة باغتت الحارس كيلور نافاس.

ولم يتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني، بل ربما ازداد سوءاً، وخلق فالنسيا مجموعة من الفرصة السانحة للتسجيل، لكنه لم يحسن استغلالها بالشكل المطلوب، حتى وجد إيزيكيل جاراي الحل من كرة رأسية محرزاً الهدف الثاني بحلول الدقيقة 83.

وقام الريال ببعض المحاولات الخجولة في آخر الدقائق على أمل تقليص الفارق، ونجح كريم بنزيما بذلك بالفعل محرزاً هدف شرفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر كرة رأسية محولة من ركلة ركنية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 57 وظل في المركز الثالث في سلم الترتيب، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى النقطة 47 وصعد إلى المركز الرابع.