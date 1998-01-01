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الحمد الله يستقبل طاقم التدريب الأمني الايطالي

الخميس 04 أبريل 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، طاقم التدريب الأمني الايطالي "الكاربنيري"، الذي أنهى مهمته في اقامة عدد من الدورات التدريبية لقوى الأمن الفلسطينية.

وثمن الحمد الله الدعم الايطالي لفلسطين على كافة المستويات، خاصة تدريب قوى الأمن الفلسطينية، التي تعد ركيزة اساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، ناقلا تحيات وإشادة فخامة الرئيس محمود عباس، آملا استمرار التعاون في مجال تدريب قوى الأمن، واستقبال طاقم التدريب الايطالي الجديد.

#الحمد الله

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