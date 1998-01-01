وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد مشتركي خدمات الانترنت اللاسلكي بنسبة 27%

غزة / سما /

أظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مؤشرات خدمات الانترنت في قطاع غزة أن عدد مشتركي خدمات الانترنت اللاسلكي شهد ارتفاعا بنسبة 27% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 ليصل إلى 35873 مشترك في حين وصل إجمالي عدد مشتركي الانترنت في قطاع غزة إلى 112650 مشترك.

وأشار التقرير إلى أن سعة إجمالي الربط البيني بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت مع شركة الاتصالات الفلسطينية Backhauling قد ارتفعت بنسبة مقدارها 20.6% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 لتصل إلى 50461 ميجابت/ ثانية في حين وصلت سعة الانترنت الاجمالية في قطاع غزة إلى 35900 ميجابت/ ثانية في حين زاد معدل متوسط سرعة الانترنت في قطاع غزة بنسبة 18.6% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 ليصل إلى 11.1 ميجابت/ ثانية،

وأظهر التقرير ان عدد مشتركي الانترنت بنظام خطوط النفاذ الجزئي BSA في قطاع غزة مع نهاية العام 2018 شهد انخفاضا بنسبة 16% مقارنة مع نهاية العام 2017 ليصل الى 82770 مشترك وقد أشارت الوزارة الى أن هذا الانخفاض لا يعكس انخفاضا حقيقيا على العددالاجمالي لمستخدمي الانترنت في قطاع ولكن أدت الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الى البحث عن بدائل أخرى لاستخدام الانترنت ومنها تشارك عدد من المشتركين الاقارب أو الجيران في خط انترنت واحد أو الاعتماد على خدمات الانترنت المقدمة من شركات الهاتف المحمول وبطاقات الدفع المسبق للانترنت.