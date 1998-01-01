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إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية

الخميس 04 أبريل 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب من غزة بجراح حرجة للغاية أثناء ملاحقته من الشرطة التركية


غزة / سما /

أصيب الشاب محمد أبو شملة من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بجروح حرجة أثناء محاولة الشرطة التركية اعتقاله بينما كانت تلاحق عددًا من المهاجرين.

وبحسب خلية الإنقاذ والمتابعة الخاصة بالمهاجرين إلى تركيا، فإن الشرطة داهمت فندقًا في منطقة ديدم غرب تركيا، يسكن فيه مجموعة من المهاجرين، وأثناء محاولة اعتقالهم سقط الشاب أبو شملة من الطابق الرابع أثناء محاولته الفرار من المكان لمنع اعتقاله.

ويرقد الشاب وهو في العشرينات من عمره، في مستشفى إيدل، بقسم العناية المركزة، بسبب تهشم في الجمجمة ونزيف حاد في الرئة، وتوقف معظم أعضاء جسده عن العمل.

وأشارت الخلية إلى أن الشرطة التركية حين داهمت الفندق استخدمت الغاز المسيل للدموع لاعتقال جميع المهاجرين ونقلهم لمراكز احتجاز المهاجرين  مشيرةً إلى أنها تحتجز الآلاف في ظروف صعبة.

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