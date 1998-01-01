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الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر مدينة غزة

الخميس 04 أبريل 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر مدينة غزة


غزة / سما /

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم.

وأوضح مراسلنا أن الصيادين أجبروا على المغادرة إلى شاطئ البحر دون أن يتمكنوا من جلب قوت أطفالهم، وصيد الأسماك.

وفند صيادون ادعاءات الاحتلال السماح لهم بالصيد في مساحة 6 أميال بحرية شمال غزة، مؤكدين أن بحرية الاحتلال تقوم بمطاردتهم وملاحقتهم بإطلاق النار عليهم وعلى مراكبهم، على بعد 3 أميال في بحر مدينة غزة، وتمنعهم من الصيد.

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