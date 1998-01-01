انا "تاليا" من غزة لا أسمعك هل بإمكانك ان تسمعني ؟!

خاص سما / غزة /

أليس من المؤسف ان يصبح العلاج "مناشدة" بعد ان كان حق مكفول للجميع ، عذراً..! ومنذ متى كان حق للمواطن؟ فلطالما الفلسطيني يعاني الويلات كي يحصل على خدمات صحية على أكمل وجه.

"تاليا" طفلة صغيرة من قطاع غزة عمرها سنة وشهرين "لاتسمع" بسبب معاناتها من تشوه خلقي في كلتا الاذنين الداخليتين وتحتاج الي سلسلة عمليات كي تستعيد سمعها وتتعافى .

يقول والد الطفلة محمد ابو عودة لـ "سما" لم اكن اتخيل بأن احتاج وسيلة اعلام كي أنقل معاناة ابنتي وكنت اتمنى ان اقوم بعلاج ابنتي دون تدخل أحد ولكن شفاء ابنتي يحتاج جهد وتمويل فوق طاقتي ولو كان الامر متعلق بي لصمت ولكن اضطررت لذلك من أجل ابنتي الوحيدة .

ويتابع والد الطفلة "انا لست مسؤول ولا قيادي ولا انا من أعيان هذه البلد كي اعالج ابنتي بأسرع وقت" والجميع يعلم لو اصيب احد افراد هذه الفئات او احد من دائرته الضيقة ماذا يحصل ؟!

يقول والد الطفلة ، لاحظنا على ابنتنا بعد ولادتها بثلاثة شهور انها لا تلتفت ولا تستجيب لاصواتنا ابداً ومن هنا بدأت المعاناة .

بدأت البحث عن الاطباء والمختصين والمراكز لكي اعرف ما هي مشكلة ابنتي ، فتوجهت الي مستشفى الشيخ حمد للتأهيل التي هي الوحيدة التي تعتني بهذه الحالات والتي ايضا تقوم الصحة بغزة بتحويل كافة تلك الحالات لها لانها تملك الكفاءات والمختصين بحالات السمع ، وبعد ان أجرينا كافة الاوراق والفحوصات أكدت لنا المستشفى ان "تاليا" تعاني من فقد تام للسمع وتعاني من تشوه خلقي في كلتا الاذنتين الداخليتين وهي حالة نادرة جدا وتحتاج الي زراعة قوقعة الكترونية توضع في جذع الدماغ وينبغي ان تتوجه الي مركز صحي متخصص ، وهذا المركز غير متوفر في كافي الاراضي الفلسطينية ولا حتى الداخل المحتل .

يتابع محمد ان احد الاطباء في غزة ارشده الي بروفيسور تركي وأكد له ان عدد الاطباء الذين يعالجون تلك الحالات محصور جداً .

وتواصلت مع الطبيب التركي عبر الايميل وبعثت له كل الاوراق والملفات المتعلقة بحالة ابنتي واكد لي بان ابنتي تحتاج الي زراعة شريحة الكترونية في جذع الدماغ لتعوض عمل القوقعة الداخلية ، وسنقوم بأجراء اختبارات وفحوصات اخرى لكي نتأكد من الحالة بشكل أدق وأعمق ويجب عليها الحضور الي تركيا لمتابعة الحالة والمكوث فيها حتى بعد اجراء العملية من اجل جلسات التأهيل والاستشفاء والمتابعة .

والدة الطفلة تاليا بادرت بعمل حملة تمويل جماعي عبر الانترنت لتصل لاكبر عدد من المتبرعين لكي يساعدو طفلتها ولكن الطريقة ليست مجديه حسب والد الطفلة ، لأن المبلغ كبير حيث تكفلة العمليات والجراحة والزراعة والاقامة وجلسات التأهيل بعد العملية ما بين 50 – 60 الف دولار .

*تنويه* جميع الاوارق والوثائق الخاصة بحالة الطفلة تاليا لدى وكالة "سما" لمن يريد الاطلاع عليها .

رقم والد تاليا : 0599377387