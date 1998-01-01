نتنياهو: هذا السبب يمنعنا من اعادة احتلال غزة و الحرب خيارانا الاخير على الاطلاق

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي دولة أو زعيم عربي يريد تحمل المسؤولية عن غزة في حال أعدنا احتلالها.

وأوضح نتنياهو في تصريحات لإذاعة ريشت كان العبرية، إنه لم يفكر بإعادة احتلال القطاع لهذا السبب مشيرا إلى أنه كان يأمل في العثور على جهة أو شخصية غير إسرائيلية تستطيع أن تتولى المسؤولية عن غزة، لكنه لم يجد، كما قال.

وقال "لن نخوض أي عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة إلا بعد استنفاذ كل الخيارات، وستكون خيارنا الأخير على الإطلاق".

وأضاف "أقول لكل أب وأم في إسرائيل أنا لا أرسل أبنائكم وأطفالكم إلى الحرب دون أن استنفذ كل الخيارات" مشيرا إلى أن قوات الجيش لا زالت منتشرة على الحدود استعدادا لأي طارئ.

وبشأن اتفاق التهدئة الذي يتم بلورته، قال نتنياهو أنه يقوم بذلك من أجل منع تنفيذ هجمات لخطف الجنود والمستوطنين مشيرا إلى أنه مستعد لدفع أي ثمن سياسي رغم أنه لا يقع على عاتقه أي خطأ.

وأضاف أنه غير متأكد بإمكانية تحقيق الهدوء، لكنه لا يخوض حربا غير ضرورية.