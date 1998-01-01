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جو غائم جزئياً وارتفاع على الحرارة

الخميس 04 أبريل 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جو غائم جزئياً وارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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