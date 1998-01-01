شقيق جولدين: مكان أخي معروف وقريب جدا وحماس جعلت من حكومة إسرائيل جبانة وفاشلة

القدس المحتلة / سما /

قال شقيق "هدار جولدين" الضابط المحتجز لدى حركة حماس بغزة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" ، مساء اليوم الأربعاء، "أن مكان تواجد اخي هدار قريب جدا، معروف للجميع".

وأضاف "تسور جولدين"، الشقيق التوأم للضابط هدار، خلال تعليقه على قضية استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي "زخاريا بامول" من سوريا اليوم: "أخي هدار لا يوجد بمكان بعيد خلف البحار، إنه على بعد سفر ساعة من مكتب نتنياهو".

وتابع تسور: "الجميع يعلم مكان وجود أخي هدار، فمكانه معروف وواضح، وهو موجود لدى حركة حماس، التي جعلت من حكومة إسرائيل جبانة وفاشلة".

وخاطب تسور جولدين رئيس الوزراء نتنياهو قائلا: "اخجل على نفسك، لا يمكنك أن تجعل أخي ينتظر 37 عاما بالأسر، مثل زخاريا بامول، فحتى الأن مضى عليه 4 سنوات بالأسر، بسبب خنوعك الغير مسبوق".

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نشرت مساء اليوم، خبر نجاح إسرائيل في استعادة جثمان المساعد أول "زخاريا بامول" المتخطف منذ 37 عاما، أثناء معركة السطان يعقوب بالعام 1982، خلال عملية استخبارتية معقدة، استمرت لعدة أشهر بسوريا.