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حماس تكشف عن طبيعة الدور القطري الكبير بالتفاهمات مع الاحتلال

الأربعاء 03 أبريل 2019 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف عن طبيعة الدور القطري الكبير بالتفاهمات مع الاحتلال


غزة / سما /

كشفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الاربعاء، عن طبيعة الدور القطري في التفاهمات التي جرت بين الفصائل في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أممية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، إن الدور القطري يمثل دورا مركزيا في رفع الحصار عن قطاع غزة وتخفيفه، موضحا أنه لا يقتصر فقط على دعم قطاع غزة بل يشمل دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وأضاف "هو دور مقدر من كل أطياف الشعب الفلسطيني، ويعبر عن أصالة قطر حكومة وشعبا وقيادة، ويبرهن عن عمق انتماء قطر لبعدها القومي، وهذا الشعور الأصيل الذي تتملكه القيادة القطرية".

واوضح أن "هناك دعم (قطري) سياسي في المحافل الدولية يتمثل في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في المنظمات الدولية، وهناك إسناد إعلامي يوصل صورة ما يحدث في فلسطين بكل مصداقية، وهذا دور لا يقل اهمية عن أي دور آخر، ثم هناك الإسناد المادي لقطاع غزة في أوضاعه الانسانية الصعبة".

وأكد أن الجهود القطرية المستمرة منذ عهد الأمير الوالد الهادفة للتخفيف عن القطاع تركت أثرا واضح في حياة الغزيين، سواء في بناء المدن السكنية واعداد الطرق ودعم قطاع الصحة والطاقة.

وكشف المتحدث باسم حماس،  أنه في ظل التفاهمات التي يتم الحديث عنها بين الفصائل والاحتلال هناك دور قطري كبير، مضيفا: أنه "منذ بداية مسيرات العودة وحدوث موجات من التصعيد العسكري كان هناك تدخل قطري ووساطة لإعادة الهدوء، وهذا الدور موجود دائما وفي جميع التفاهمات".

وتابع:  أن "هناك منحة قطرية في مجالات الإغاثة، والتشغيل، ورواتب الموظفين، والطاقة، مشيرا الى أنه " سيكون لهذا الدور أثر واضح على الحياة في غزة".

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