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المعارضة البرازيلية تعلن تضامنها مع فلسطين

الأربعاء 03 أبريل 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة البرازيلية تعلن تضامنها مع فلسطين


البرازيل /سما/

أعلن رئيس كتلة المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي روندولفو رودريغز رفضه لزيارة رئيس بلاده لإسرائيل، ولتصريحاته المتعلقة بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، معتبرا أنه لا يمثل ضمير الشعب البرازيلي، وذلك خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، ولقائه السفير إبراهيم الزبن، اليوم الأربعاء.

وأشار رودريغز إلى أن زيارته لسفارة دولة فلسطين، هي رسالة تضامن من الشعب البرازيلي للشعب الفلسطيني، مؤكدا تضامن كتلته البرلمانية مع شعبنا.وقال إن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنهم من التحالف الحكومي، يعارضون موقف الرئيس البرازيلي من القضية الفلسطينية والتقارب مع إسرائيل.

واعتبر مواقف رئيس بلاده خرقاً لموقفها التاريخي الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد موقف المعارضة البرازيلية الداعمة للقضية الفلسطينية في البرلمان البرازيلي، والعمل على فتح مكتب تجاري وثقافي في القدس الشرقية يرعى المصالح البرازيلية.

بدوره، أشاد الزبن بزيارة رئيس كتلة المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي للسفارة، وما تحمله من رسالة تضامن مع شعبنا وقيادته، مثمنا العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين والبرازيل.

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