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استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب

الأربعاء 03 أبريل 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب


رام الله / سما /

اعلن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب  .

و قال العوض في تصريح مقتضب ان اعلان استقالته  ليس احتجاجا على قرار مشاركة الحزب في حكومة الدكتور محمد اشتية وليس احتجاجا على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة ، بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة /اعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعبحسب تعبيره .


وكان  حزب الشعب الفلسطيني، المشاركة في حكومة الدكتور محمد اشتيه، عقب اجتماع عقده الحزب بكامل أعضائه من اللجنة المركزية للحزب اليوم الأربعاء .

وقال مصدر إن حزب الشعب انتخب الدكتور نصري أبو جيش سفير فلسطين في جنوب أفريقيا، ليكون ممثلا عن الحزب ووزيرا في حكومة الدكتور محمد اشتيه.
 

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