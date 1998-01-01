استقالة وليد العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب

رام الله / سما /

اعلن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب .

و قال العوض في تصريح مقتضب ان اعلان استقالته ليس احتجاجا على قرار مشاركة الحزب في حكومة الدكتور محمد اشتية وليس احتجاجا على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة ، بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة /اعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعبحسب تعبيره .



وكان حزب الشعب الفلسطيني، المشاركة في حكومة الدكتور محمد اشتيه، عقب اجتماع عقده الحزب بكامل أعضائه من اللجنة المركزية للحزب اليوم الأربعاء .

وقال مصدر إن حزب الشعب انتخب الدكتور نصري أبو جيش سفير فلسطين في جنوب أفريقيا، ليكون ممثلا عن الحزب ووزيرا في حكومة الدكتور محمد اشتيه.

