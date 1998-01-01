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وليد العوض يعلن استقالته من حزب الشعب الفلسطيني !

الأربعاء 03 أبريل 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وليد العوض يعلن استقالته من حزب الشعب الفلسطيني !


غزة / سما /

أعلن وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب.

وقال العوض عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، إن إعلان الاستقالة ليس احتجاجاً على قرار مشاركة الحزب في حكومة محمد اشتية.

وأضاف:" ليس احتجاجاً أيضاً على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة، بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة".

وكان رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة محمد اشتية، قال في وقت سابق من اليوم إن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها بالحكومة قد أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب الفلسطيني الذي أكد أن قراره سيُتخذ خلال يومين.

وكان اشتية قد أعلن قبل أيام أن الأسبوع القادم سيشهد عرض التشكيلة الوزاريّة على الرئيس محمود عباس، بعد أن أنهى المشاورات مع الفصائل وتلقى ردودا من معظمها في بيئة وصفها بإيجابيّة والمساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها

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