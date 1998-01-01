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نتنياهو: سنستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة الأشخاص المفقودين لدينا

الأربعاء 03 أبريل 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة الأشخاص المفقودين لدينا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي حول إعادة جثة بوميل، اليوم الاربعاء، إنه  تم التعرف على رفات زخريا "زكريا" على وجه اليقين، إن هذه واحدة من أكثر اللحظات إثارة في حكومتي.

وبحسب القناة 13 العبرية، أضاف نتنياهو: سوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة الأشخاص المفقودين لدينا، إيلي كوهين ورون أراد وأورون شاؤول وهدار جولدين وغيرهم.

وتابع: لن نتوقف عن هذه المهمة المقدسة أود أن أشكر نظام المخابرات بأكمله وجهاز الأمن العام والموساد والجيش الإسرائيلي على عودته إلى "إسرائيل" والذي اشتمل هذا الجهد على عمل سياسي واسع النطاق

وكشف انه منذ فترة قصيرة أبلغنا عائلته ووالدته وأخيه وأخته بأننا قد أحضرناه إلى البلاد، سوف يرافقون هم وشعب "إسرائيل" كله "زكريا" إلى الراحة الأبدية "القبر"

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