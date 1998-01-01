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فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

الأربعاء 03 أبريل 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019


غزة / سما /

من المتوقع أن يكون يوم السادس من مايو/ أيار أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ/ 2019 وفق الحسابات الفلكية.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلا عن الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، اليوم الأربعاء، انه من المتوقع  أن يكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل أول أيام رمضان المبارك.

وبحسب الجروان، تشير معايير الرؤية الفلكية إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ 4 سنوات عن 15 ساعة، بعد أن كانت بدايته العام الماضي بعد منتصف مايو.

الجدير بالذكر أن شهر رمضان يثبت بأمرين أحدهم: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه، وهذا الحكم في شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.
 

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