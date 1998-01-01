  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاهل الاردني يؤكد على تحقيق حل الدولتين

الأربعاء 03 أبريل 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني يؤكد على تحقيق حل الدولتين


عمان /سما/

 أكد العاهل الاردني عبد الله الثاني خلال مباحثاته، اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس جمهورية بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي المسالة السورية تم التأكيد حسب بيان للديوان الملكي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين.

كما شملت المباحثات الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق الدولي بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي قد بحث مع نائب الرئيس ووزيرة خارجية جمهورية بنما تطورات القضية الفلسطينية

واكد الصفدي حسب بيان على مركزية القضية الفلسطينية واهمية كسر الجمود في العملية السلمية .

وأكدت الوزيرة البنمية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين واتفق الصفدي ومالو على زيادة التنسيق والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب وأكدا تكثيف التعاون في هذا السياق من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش وعبر اجتماعات العقبة.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. القسام يوجه رسالة لأهالي الجنود المأسورين لديها

كحلون : أصبحنا نعلم ما يجري من السنوار والضيف

لماذا نشر جيش الاحتلال سفن صواريخ قبالة شواطئ غزة ؟

اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

ملادينوف يؤكد : لا يوجد إمكانية لدولة بغزة أو دولة بدونها

الرئيس الاسرائيلي يزعم : "شعب غزة ليس عدواً لإسرائيل وليس لدينا حرب مع الإسلام"

بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

الأخبار الرئيسية

حماس

المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

حماس

هآرتس: اتصالات "حماس" و"إسرائيل" تديم الانفصال الذي تسعى إليه تل أبيب منذ سنوات

نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها

هذا ما دار بين الوفد المصري وحركتي حماس والجهاد الاسلامي

مستوطن

فيديو.. استشهاد شاب واصابة اخر برصاص مستوطن جنوب نابلس بزعم محاولة طعن