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جوتيريش يؤكد ضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية ويشيد بالجهود المصرية للتهدئة

الأربعاء 03 أبريل 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوتيريش يؤكد ضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية ويشيد بالجهود المصرية للتهدئة


القاهرة /سما/

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاربعاء، ضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال جوتيريش ، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته اليوم،  مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا نسعى للتوصل إلى حل إقامة دولتين مع القدس عاصمة للبلدين وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق استقرار المنطقة".

واشاد بـ "الجهود الكبيرة لمصر ودورها لوقف تصاعد الوضع في غزة ولتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع وجهود توحيد الصف الفلسطيني".

وأكد ضرورة توحيد صف المؤسسات والجيش الوطني والحكومة في ليبيا ، مشيرا إلى أنه سيتوجه من القاهرة إلى ليبيا لبحث القضايا المتعلقة بهذا البلد.

وبشأن القرار الامريكي حول الجولان قال جوتيريش إن الأمم المتحدة أصرت على أن أي قرار يجب أن يحترم سيادة سورية على أراضيها بما في ذلك الجولان، متمنيا أن لا يكون لهذا القرار أثر سلبي.

من جانبه ، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر تقدر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الشرعية الدولية.

وأضاف شكري أن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة متشعب ويركز على حفظ الأمن والسلم وقوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا.

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