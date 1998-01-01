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جماهير خان يونس تشيع جثمان الشهيد أبو هجرس

الأربعاء 03 أبريل 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير خان يونس تشيع جثمان الشهيد أبو هجرس


غزة / سما/

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فارس يوسف أبو هجرس (26 عاما) الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها السبت المنصرم، برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات يوم الأرض شرق قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ناصر باتجاه منزل ذويه في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يُصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

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