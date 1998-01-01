القبض على مطلوبين صادر بحقهما أحكام بالحبس في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخصين مطلوبين للعدالة وصادر بحقهما أحكام قضائية بالحبس غيابياً في قضيتين منفصلتين احدهما 10 اعوام والآخر 15 عاما في ضواحي القدس .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مركز شرطة جنوب شرق القدس وبعد اجراءات البحث والتحري وتلقى معلومات تفيد بان شخص مطلوب للعدالة صادر بحقه قبل 6 شهور حكم غيابي بالسجن مدة 15 عاما بتهمة تداول اوراق نقدية مزورة خلافا للمادة 240 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، متواجد في منزله في مدينة العيزرية، على الفور توجهت قوة من الشرطة للمنزل وتمكنت من القاء القبض عليه.

واضاف البيان، بان الشرطة القضائية في ضواحي القدس وبعد متابعة وتحري توصلت لمعلومات صباح اليوم تفيد بوجود شخص فار من وجه العدالة في محل تجاري في منطقة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة وصادر بحقه قبل 6 شهور حكم غيابي بالسجن مدة 10 اعوام بتهمة بيع مواد مخدرة خلافا للمادة 21/2 من قانون المخدرات، على الفور توجهت قوة من الشرطة للمكان وتمكنت من القاء القبض عليه ايضاً.

وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المقبض عليهما تمهيدا لتسليمهما للعدالة وتنفيذ القانون بحقهما اصولاً.