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كشف ملابسات جريمة قتل السعدي في جنين

الأربعاء 03 أبريل 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات جريمة قتل السعدي في جنين


جنين / سما /

كشفت الشرطة والاجهزة الامنية في جنين ملابسات جريمة مقتل المواطن عقاب السعدي والتي وقعت قبل عدة ايام بحي البساتين في المدينة .

وقال لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة،  بانه ومن لحظة وقوع الجريمة باشرت الشرطة والاجهزة الامنية اجراءات البحث والتحري ورفع الادلة الجنائية من مكان وقوع الجريمة " مسرح الجريمة " واشتبهت بعدد من الاشخاص تم احضارهم لسماع اقوالهم .

واضاف ارزيقات بان ثلاثة من بين المشتبه بهم افادوا بقيام عدد منهم باطلاق النار باتجاه الشاب وقتله بسبب خلافات بينهم ووقوع مشكلة سابقة استخدمت فيها الاسلحة النارية وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط ثلاث قطع من الاسلحة الطويلة مشتبه باستخدامها بجريمة القتل .

واكد ارزيقات توقيف الاشخاص من قبل النيابة العامة لحين استكمال الاجراءات لعرضهم على المحكمة المختصة .

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