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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 03 أبريل 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاربعاء،  أن السفر غدا الخميس، عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى اضافة الى الحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (90) من كشف (4/3).

ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف المسافرين

#الية السفر #معبر رفح #مسافرين #قطاع غزة

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