مجدلاني: الدعم الأميركي لإسرائيل سيخلف تداعيات خطيرة على المنطقة

رام الله / سما /

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن استمرار إدارة ترمب تقديم الدعم لإسرائيل لتمرير "صفقة القرن" وخلق وقائع على الأرض، هو تحدٍ واستخفاف لكافة القوانين الدولية، وإن لذلك تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت.

وأضاف مجدلاني أن قرار الاحتلال خصم أموال المقاصة هو قرار سياسي، وأن القيادة ستخوض هذه المعركة السياسية من خلال طلب التحكيم الدولي، والدعوة لإعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية، مجددا التأكيد على التزام القيادة بدفع الأموال لأسر الشهداء والأسرى، وهو موقف ثابت وطني وأخلاقي.

وتابع مجدلاني أنه لا يوجد على جدول أعمال حكومة الاحتلال سوى توسيع الاستيطان، والمزيد من تهويد القدس وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإقرار قوانين عنصرية، فنحن أمام وضع تتجه فيه حكومة الاحتلال نحو الفاشية.

من جانبه، قال براودفوت إن بلاده ما زالت تؤمن بحل الدولتين وبالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وتسعى من أجل ذلك، وكذلك مواصلة تقديم الدعم للسلطة الوطنية.