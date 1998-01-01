خدمات جباليا يحسم ديربي الطائرة ويصعد للنهائي

غزة / سما /

خطف خدمات جباليا أول البطاقات المؤهلة لنهائي كأس الشهيد "حسن شلبي" لكرة الطائرة, عقب فوزه على جاره الشباب (3-1), ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وحضر المباراة عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ونائب رئيس اتحاد الطائرة، وأعضاء الاتحاد، ومجلس إدارة ناديي خدمات وشباب جباليا، وعدد كبير من كوادر ومشجعي اللعبة.

وحسم الشباب الشوط الأول لمصلحته (25-20), لكن الخدمات ردّ بقوة وخطف الأشواط الثلاثة المتتالية بواقع (25-23), و(25-14), و(25-23).

أدار اللقاء تحكيميا رجب عبيد أولا، وأسامة المقيد ثانيا، وسمير المقيد مسجلا، وأكرم السرسك وجهاد أبو حبل على الخطوط، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام.