ديوان الموظفين يوقع اتفاقية تعاون مع ديوان الخدمة المدنية الأردني

رام الله / سما /

وقع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مع رئيس ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية نضال البطاينة، اتفاقية تعاون في مختلف مجالات الإدارة العامة والوظيفة العمومية، وذلك في مقر المدرسة الوطنية للإدارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وقال أبو زيد إن ديوان الموظفين على استعداد دائم للتعاون من أجل الاستثمار وتنمية الموارد البشرية نحو خدمة مدنية مستجيبة لأولويات المواطن الفلسطيني، والاستمرار الدائم بتنفيذ البرامج المرتبطة بتطوير الموارد البشرية، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات المتعلقة بالخدمة المدنية، وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات لتمكين الموارد البشرية العاملة.

من جهته، عبر البطاينة عن اعتزازه بما تتمتع به دولة فلسطين من وعي إداري وعلاقات دولية، مثمناً أهمية الاتفاقية لما فيه الرقي بمجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات مع فلسطين.

وأشار البطاينة، إلى النجاح الباهر والتنظيم العالي المستوى الذي حققه ديوان الموظفين العام ودولة فلسطين في عقد اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة، بمشاركة وزراء خدمة مدنية ومؤسسات إدارية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول على تحقيقها.

وتشمل الاتفاقية، التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإدارية بين الطرفين والتدريب فيما يحقق التطوير للإدارة العامة والخدمة المدنية.