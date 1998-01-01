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الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر شباط بنسبة 1.065

الأربعاء 03 أبريل 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشار جهاز الإحصاء المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 1.06% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.13 خلال شباط مقارنة ب100.07 خلال شهر كانون ثاني (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 1.09%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 101.11 خلال شهر شباط 2019 مقارنة ب100.02 خلال شهر كانون ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 0.77%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.29 خلال شهر شباط 2019 مقارنة بـ100.51 خلال شهر كانون ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

وأوضح الإحصاء أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعا نسبته 3.17%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.11%، متأثرة بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 9.99%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 7.41%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 1.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 3.11%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 0.36%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

فيما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 1.08%، وأسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.97%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.73%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.53%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.46%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المجوهرات والأصناف المتصلة بمقدار 2.27%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 0.87%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.85%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.58%.

#الإحصاء الفلسطيني

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