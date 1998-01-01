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باريس سان جيرمان ينضم إلى سباق التعاقد مع فاران

الأربعاء 03 أبريل 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان ينضم إلى سباق التعاقد مع فاران


وكالات / سما /

انضم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قائمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

وارتبط المدافع الدولي الفرنسي بالانتقال إلى عدد من الأندية هذا الصيف مثل يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ، فيما يعتبر باريس سان جيرمان أحدث نادٍ ينضم إلى السباق المحموم التعاقد معه.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يريد الرحيل عن ريال مدريد دون ذكر الأسباب ، فيما تشير بعض التقارير إن ذلك قد يكون مرتبطاً براتبه السنوي.

وستكون عملية التعاقد مع رافاييل فاران صعبة على جميع الأندية التي ترغب بالتوقيع معه في الصيف القادم ، حيث أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تصل إلى 500 مليون عندما تم تجديده في الموسم الماضي.

وبمجرد معرفة نية فاران بالمغادرة ، فقد بدأ ريال مدريد التفكير في البدائل مثل كاليدو كوليبالي (27 عامًا) الذي حظي بمتابعة حثيثة من المدرب زين الدين زيدان ، والذي يعتبر هو جزء رئيسي في مخطط كارلو أنشيلوتي.

#باريس سان جيرمان #فاران

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