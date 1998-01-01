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نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها

الأربعاء 03 أبريل 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حكومته تستخدم سياسة ذكية وقوية في سياساتها ضد حركة حماس.

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع "يسرائيل هيوم" ستنشر يوم الجمعة كاملة، أنه مُصر على الترتيبات في غزة للتعامل مع الملفات الأخطر قائلًا "هناك إسلامًا متطرّفًا من حولنا، والقوة الإسلامية الكبرى هي إيران التي تحاول الحصول على أسلحة ذرية، وتنقل جيشها إلى سوريا، ونحن نعمل هناك لإعاقتها".

وأضاف "إذا نجحت إيران في تموضعها بسوريا عسكريًا، فمن المستحيل أن نقارن بين الخطر في غزة، والخطر في الشمال، الموجود في غزة نجحنا في إيقافه، وأغلقنا أمامها طرق الإمداد والدعم، ونتحكم في كل ما يدخل غزة ونعرف كل شيكل واحد أين يذهب".

وأشار إلى أن حكومته نجحت في التعامل مع التظاهرات على الحدود ومنعت تنفيذ عمليات خطيرة كانت تهدف لتنفيذ عمليات خطف لجنود. وفق مزاعمه.

وقال "قمنا بممارسة القوة بطريقة ذكية وقوية، كما رأينا في المسيرة الأخيرة، لم يكن هناك مليون شخص، ولكن كان بضع عشرات الآلاف، وفرضنا عليهم الكثير من القيود، وحماس نشرت الآلاف من أجل ذلك، وهذه علامة على الردع، وقبل الدخول في احتلال بري لغزة يجب أن نستنفذ كل الاحتمالات الأخرى".

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