مجدلاني يلتقي قنصل بلجيكا ويثمن موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين

رام الله / سما /

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، في رام الله، قنصل عام بلجيكا دانيلا هافن، وثمن موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين.

وأكد مجدلاني خلال اللقاء، أهمية الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي ومواصلة ذلك باتخاذ اجراءات عملية وملموسة ضد حكومة الاحتلال، في ظل تصعيدها المتواصل ضد أبناء شعبنا وأراضي الدولة الفلسطينية.

وقال مجدلاني، إن خطورة الأوضاع في المنطقة والاتجاه نحو اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، يتطلب من المجتمع الدولي، وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، المحافظة على الحاضنة الدولية متمثلة بمنظمة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

كما وأشار الى مواقف بلجيكا الداعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية للعمل مع الدول الصديقة من أجل انقاذ السلام وحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

ومن جانبها اثنت هافن، على اللقاء مع مجدلاني، مؤكدة حرص بلادها على تطبيق القانون ومبدأ حل الدولتين، وأهمية مواصلة اللقاءات الثنائية .