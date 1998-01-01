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توتر في قسم 1 بسجن النقب وأسير يرشق سجانه بالماء الساخن

الأربعاء 03 أبريل 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في قسم 1 بسجن النقب وأسير يرشق سجانه بالماء الساخن


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الأربعاء، ان حالة من التوتر والاستنفار تسود القسم رقم 1 في سجن النقب الصحراوي، نتيجة الاستفزازات المستمرة من قبل الإدارة للأسرى في مختلف أقسام المعتقل منذ نحو شهرين.

وبينت الهيئة، أن قوات القمع في السجن قامت بالاعتداء على أحد الأسرى وإخراجه من القسم رقم 1 الى جهة غير معلومه، بادعاء قيامه برشق احدى السجانات في القسم بالماء الساخن.

ولفتت، الى أن إدارة السجن قامت بسحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل القسم، وان المعتقل بحالة من الترقب والتوتر والاستنفار.

#سجن النقب

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